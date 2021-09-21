"Я построил всю свою жизнь в Украине. Я здесь не для того, чтобы кому-то делать приятно или зря говорить о любви к Украине. Мне действительно нравится здесь. Люди должны понять, что я сделал то, что не каждый сделает. Очень много людей из Украины критикуют, мол, какой-то чувак приехал из Бразилии сюда, чтобы просто играть за сборную. Да нет, это все не просто.

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Я поменял свое гражданство, и это было не из-за футбола. Я сделал это, потому что я очень по-особенному отношусь к Украине. Это очень сложно. Я действительно сделал это от чистого сердца. Не жалею ли ни о чем? Не жалею. Я бы не изменил ничего. Была бы возможность повторить, я сделал бы все абсолютно так же. Если бы я мог родиться украинцем, наверное, я бы им родился", – поделился Марлос в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, бразилец оказался в Украине в январе 2012 года, а уже летом 2014-го перешел из Металлиста в Шахтер. Натурализованный бразилец принял украинское гражданство и дебютировал за национальную сборную 6 октября 2017 в матче отбора к ЧМ-2018 против Косово. В общем, в его активе 26 сыгранных матчей, 1 гол и 6 результативных передач.

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