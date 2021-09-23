Оборонець Баварії Сарр змінив футбольне громадянство
17:41 - Читать на русском
Збірна Сенегалу отримала значне підсилення захисної ланки.
Гравець Баварії Буна Сарр погодився на пропозицію виступати за збірну Сенегалу, повідомляє видання Record. Футболіст приєднається до табору сенегальців вже на найближчі матчі відбору до ЧС-2022.
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За походженням 29-річний захисник є гвінейцем, але більше частину свого життя провів у Франції. За жодну з національних команд Буна ще не був заграний.
Нагадаємо, влітку 2020-го Баварія придбала оборонця у Марселя за 8 млн євро. У минулому сезоні Бундесліги Сарр зіграв у 8-ми поєдинках.
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