Гравець Баварії Буна Сарр погодився на пропозицію виступати за збірну Сенегалу, повідомляє видання Record. Футболіст приєднається до табору сенегальців вже на найближчі матчі відбору до ЧС-2022.

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За походженням 29-річний захисник є гвінейцем, але більше частину свого життя провів у Франції. За жодну з національних команд Буна ще не був заграний.

Нагадаємо, влітку 2020-го Баварія придбала оборонця у Марселя за 8 млн євро. У минулому сезоні Бундесліги Сарр зіграв у 8-ми поєдинках.

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