Защитник "матрасников" Сантьяго Ариас переходит в Байер, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Николо Скира.

Суарес все же переходит в Атлетико – мадридцы заплатят небольшую сумму

Леверкузенский клуб выплатит испанцам 13 млн евро, а сам Ариас подпишет с немецким клубом пятилетнее соглашение. Сантьяго уже согласовал с "фармацевтами" условия личного контракта. К слову, Байеру удалось выдержать конкуренцию с Эвертоном, Ромой и Пари Сен-Жермен, которые также претендовали на звездного защитника.

Напомним, Ариас перешел в Атлетико в июле 2018 года из ПСВ за 11 млн евро. В прошлом сезоне провел за мадридцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

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