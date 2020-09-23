Оборонець "матрацників" Сантьяго Аріас переходить у Байєр, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Ніколо Скіра.

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Леверкузенський клуб виплатить іспанцям 13 млн євро, а сам Аріас підпише з німецьким клубом п'ятирічну угоду. Сантьяго вже узгодив з "фармацевтами" умови особистого контракту. До слова, Байєру вдалось витримати конкуренцію з Евертоном, Ромою та Парі Сен-Жермен, які також претендували на зіркового захисника.

Нагадаємо, Аріас перейшов в Атлетіко у липні 2018 року з ПСВ за 11 млн євро. У минулому сезоні провів за мадридців 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.

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