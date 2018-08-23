Защитник Аякса Тальяфико не сыграет против Динамо в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

Николас Тальяфико не сможет сыграть против Динамо во втором матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19.

Причиной стало то, что в первом матче, в котором Динамо уступило 3:1, Тальяфико перебрал желтых карточек, получив "горчичник" за фол против Виктора Цыганкова.

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Заметим, что аргентинский защитник отметился результативным действием в первом матче против Динамо. Именно он отдал голевую передачу на Тадича, когда тот забивал в ворота киевлян третий гол.

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Напомним, Динамо проиграло выездной матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса со счетом 3:1. Ответный матч состоится в Киеве 28 августа, начало в 22:00.