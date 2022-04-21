"В первые же дни я думал, как могу помочь ребятам, которые на передовой и защищают нашу страну. После того, как я связался со своим товарищем, с которым мы в детстве вместе играли в футбол, он сказал, что им нужны автомобиль и рации. В этот же день я решил выставить на аукцион свою коллекцию и помочь ему вырученными деньгами.

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В тот вечер мне позвонил по телефону мой друг из Америки, который увидел аукцион, и сказал, что выкупает всю коллекцию. Единственным его условием было то, что все вещи останутся у меня. Он перевел 150 тысяч гривен плюс 20 тысяч гривен, помогли мне собрать мои друзья футболисты в Украине. На эти деньги мы и приобрели автомобиль", – поделился Атласюк в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, идет 56-й день войны, которую россияне начали против Украины. Оккупанты продолжают надеяться на успех своей "спецоперации", однако ВСУ не дает этим планам претвориться в жизнь.

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