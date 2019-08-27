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Зорю та Динамо розсудить Труханов, Олімпік та Шахтар – Бойко: суддівські призначення 6 туру УПЛ

27 серпня 22:38 1060 Читать на русском
Зорю та Динамо розсудить Труханов, Олімпік та Шахтар – Бойко: суддівські призначення 6 туру УПЛ
Зоря – Динамо

Комітет арбітрів УАФ опублікував прізвища арбітрів, які працюватимуть на поєдинках 6-го туру УПЛ 2019/20.

 

Центральний матч 6 туру чемпіонату України між Зорею та Динамо обслуговуватиме Костянтин Труханов.

30 серпня, п'ятниця

Десна – Карпати – Володимир Новохатній (Київ)

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31 серпня, субота

СК Дніпро-1 – Колос – Юрій Іванов (Донецька область)

Ворскла – Олександрія – Ярослав Козик (Мукачеве)

Львів – Маріуполь – Анатолій Абдула (Харків)

1 вересня, неділя

Олімпік – Шахтар – Сергій Бойко (Київська область)

Зоря – Динамо – Костянтин Труханов (Харків)

Нагадаємо, після 5-х турів УПЛ впевненим лідером є Шахтар, який набрав 15 очок. У Динамо на 8 менше, але кияни мають гру в запасі проти Маріуполя.

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Арбітри Комітет арбітрів УАФ Динамо Динамо Шахтар Шахтар Зоря Зоря Зоря - Динамо
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