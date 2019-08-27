Зорю та Динамо розсудить Труханов, Олімпік та Шахтар – Бойко: суддівські призначення 6 туру УПЛ

Комітет арбітрів УАФ опублікував прізвища арбітрів, які працюватимуть на поєдинках 6-го туру УПЛ 2019/20.
Центральний матч 6 туру чемпіонату України між Зорею та Динамо обслуговуватиме Костянтин Труханов.
30 серпня, п'ятниця
Десна – Карпати – Володимир Новохатній (Київ)
"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол
31 серпня, субота
СК Дніпро-1 – Колос – Юрій Іванов (Донецька область)
Ворскла – Олександрія – Ярослав Козик (Мукачеве)
Львів – Маріуполь – Анатолій Абдула (Харків)
1 вересня, неділя
Олімпік – Шахтар – Сергій Бойко (Київська область)
Зоря – Динамо – Костянтин Труханов (Харків)
Нагадаємо, після 5-х турів УПЛ впевненим лідером є Шахтар, який набрав 15 очок. У Динамо на 8 менше, але кияни мають гру в запасі проти Маріуполя.
Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелю