Зорю та Динамо розсудить Труханов, Олімпік та Шахтар – Бойко: суддівські призначення 6 туру УПЛ

Комітет арбітрів УАФ опублікував прізвища арбітрів, які працюватимуть на поєдинках 6-го туру УПЛ 2019/20.

Центральний матч 6 туру чемпіонату України між Зорею та Динамо обслуговуватиме Костянтин Труханов.

30 серпня, п'ятниця

Десна – Карпати – Володимир Новохатній (Київ)

"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол

31 серпня, субота

СК Дніпро-1 – Колос – Юрій Іванов (Донецька область)

Ворскла – Олександрія – Ярослав Козик (Мукачеве)

Львів – Маріуполь – Анатолій Абдула (Харків)

1 вересня, неділя

Олімпік – Шахтар – Сергій Бойко (Київська область)

Зоря – Динамо – Костянтин Труханов (Харків)

Нагадаємо, після 5-х турів УПЛ впевненим лідером є Шахтар, який набрав 15 очок. У Динамо на 8 менше, але кияни мають гру в запасі проти Маріуполя.

Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелю