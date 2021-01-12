В первом товарищеском матче на зимних сборах луганчане расписали боевую ничью с польским клубом. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Ракув (Польща) – Заря (Украина) – 2:2

Голы: Гутковскис, 54 (пен.), Литва, 65 – Громов, 56, Фаворов, 82 (пен.)

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Первый товарищеский поединок в новом году Заря проводила против ченстоховского Ракува. Польский клуб в чемпионате Польши набрал неплохие обороты – на зимнюю паузу он ушел на второй строчке турнирной таблицы Экстраклясы. Интересно, что до сих пор самым высоким достижением Ракува была восьмая ступень чемпионата и финал Кубка страны. К слову, обе команды ранее между собой никогда еще не встречались.

Первый тайм голов не принес, поэтому основные события разгорались во второй половине встречи. Сначала Виталий Вернидуб грубо сыграл в подкате в своей штрафной и арбитр указал на точку. Латвийский нападающий поляков Владиславс Гутковскис с пенальти легко переиграл Никиту Шевченко. За две минуты Громов счет сравнял: Артем решился на дальний удар из-за пределов штрафной – голкипер Ракува поздно отреагировал на выстрел и сфера успела прошмыгнуть под уже падающего Бранислава Пиндроха.

В середине второй сорокапятиминутки Шевченко неуверенно выбил мяч в поле, Михал Литва опередил нашего игрока вблизи вратарской, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – защитники Зари даже не пытались помешать поляку. Однако, в конце матча луганчане заработали свое право на одиннадцатиметровый, который четко реализовал Денис Фаворов.

Первая ничья в первом матче в новом году с непростым соперником поставила много вопросов перед Виктором Скрыпником. Уже через три дня, 15 января, луганчане попытаются дать бой еще одному представителю Экстраклясы – Пясту из Гливице.

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