Товарищеские матчи

Мариуполь – Слован – 1:3

Голы: Очеретько, 43 – Рондич, 3, 33, Микула, 30

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Первым соперником Мариуполя на зимних сборах стала бывшая команда Тараса Качарабы – Слован Либерец. Уже первая атака чехов привела к голу: боснийский форвард Имад Рондич с линии вратарской удачно замкнул прострел одноклубника. Впоследствии Бондаренко мог счет сравнять – сначала на его выстрел в дальний угол ворот вовремя среагировал голкипер, а затем Артема грубо сбили, но арбитр не назначил пенальти. Через мгновение в подобной ситуации оказался Даниил Сикан – свисток судьи тоже промолчал.

Слован со временем перехватил инициативу и провел три действительно опасные атаки. И если в двух из них выше всяких похвал сыграл Евгений Гальчук, то после дальнего выстрела Яна Микулы голкипер Мариуполя был бессилен. Через три минуты дубль оформил Рондич – сфера после рикошета от нашего защитника залетела в сетку. В конце первой сорокапятиминутки азовцам удалось забить гол в раздевалку – Олег Очеретько ворвался в штрафную Слована и прошил голкипера соперника.

После отдыха Мариуполь имел несколько полумоментов: Сергею Горбунову не хватило скорости, чтобы выйти один на один с вратарем, а выстрелы Ярослава Доброхотова, Назария Муравского и Андрея Кулакова не достигли цели, просвистев над перекладиной. Как следствие, первое поражение команды Остапа Маркевича на зимних сборах.

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