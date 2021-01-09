Заря уже имеет предварительный контракт с Шахабом – иранец может доиграть сезон в Олимпике, – Бурбас
14:08 - Читати українською
Переход нападающего Олимпика Захедитабара Шахаба в Зарю приобретает более четкие очертания.
Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас заверил, что луганчане уже договорились с 25-летним нападающим.
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"У Шахаба предварительный контракт с Зарей, который вступает в силу с лета. Нынешний сезон бомбардир должен доиграть в Олимпике, если клубы уже сейчас не договорятся о какой-то компенсации", – написал Бурбас в Twitter.
Напомним, Шахаб вместе с Виктором Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.
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