Переход нападающего Олимпика Захедитабара Шахаба в Зарю приобретает более четкие очертания.

Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас заверил, что луганчане уже договорились с 25-летним нападающим.

Заря анонсировала уход нескольких игроков – еще трое отправятся в аренду

"У Шахаба предварительный контракт с Зарей, который вступает в силу с лета. Нынешний сезон бомбардир должен доиграть в Олимпике, если клубы уже сейчас не договорятся о какой-то компенсации", – написал Бурбас в Twitter.

Напомним, Шахаб вместе с Виктором Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.

Україна втрачає найколоритніший футбольний клуб, або Що для команди добре, те для видовища – смерть