"Всегда есть давление самого на себя. Я самокритичен, хочу еще лучше. Да, мы взяли бронзу УПЛ. Но Заря уже выигрывала третье место, хочется сделать следующий шаг – второе место.

Скрипник объяснил, почему Заре пока трудно бороться за чемпионство УПЛ

Хотя я считаю, что если выиграешь Кубок – это титул, который дается тебе на всю жизнь. Когда-то Заря выиграет Кубок, этого нельзя отрицать. Хочется войти в историю. Давление мы создаем сами себе. Мы не дурачки, которым все по барабану. Нет, мы боремся сами с собой, соперником, хотим новых вызовов. Без давления тоже нельзя", – сказал Скрипник в программе "Бомбардир".

Напомним, после 18-ти туров Заря расположилась на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 32 очка и имея игру в запасе.

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