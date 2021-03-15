"Готова ли Заря бороться за чемпионство? Пытаемся. Со всеми теми проблемами с инфраструктурой, с условиями. Мы не можем равняться с грандами. Стараемся в других компонентах – в игровом плане, в настроении, в желании. Вот это слово" мужики ", когда нам уже рассказывают, что мы его не заслуживаем.

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Заря – хорошая команда со своим стилем, которая, надеюсь, создает неудобства нашим конкурентам: Шахтеру, Динамо, Десне. Мы стараемся быть неудобными для них. Продавливаем свою тактику. В длинном чемпионате мы пытаемся пройти безболезненно, но это для нас почти невозможно. У нас бывают потери очков против маленьких команд. Но они нас также настраиваются, как мы на Шахтер и Динамо", – сказал Скрипник для программы Бомбардир.

После 17-ти туров УПЛ Заря расположилась на третьей строчке турнирной таблицы с 32 очками.

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