Заря в рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций сыграет против Университати Крайовы. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между Зарей и Университетей Крайовой пройдет в Люблине. Встреча начнется в 20.30.

Заря – Университатя Крайова: анонс матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

Трансляция доступна на OTT-платформе Сетанта Спорта (app.setantasports.com). Для просмотра необходимо зарегистрироваться. Кроме того, игру можно просмотреть на канале Сетанты в сервисе MEGOGO. Также матч с 15-минутной задержкой будет транслировать телеканал "2+2".

Стартовые составы

Заря: Мацапура – Данченко, Батагов, Имереков, Вантух – Назарина, Чурко – Кристиан, Нагнойный, Булеца – Кабаев

Запасные: Сапутин, Жилкин, Бражко, Лунёв, Мышнёв, Хлань, Михайленко, Безбородько, Смеян, Снурницын, Алефиренко

Университатя Крайова: Лазар – Кепецине, Папп, Рауль Силва, Банка – Крецу, Матей – Ханка, Рогульич, Иван – Колич

Запасные: Русу, Попеску, Ветежелу, Скречу, Кымпану, Баярам, Ривалдиньо, Влэдою, Маркович, Сала, Данчу

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