Зоря в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти Універсітаті Крайови. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА між Зорею та Універсітатєю Крайовою пройде у Любліні. Зустріч розпочнеться о 20:30.

Зоря – Універсітатя Крайова: анонс матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

Трансляція доступна на OTT-платформі Сетанта Спорт (app.setantasports.com). Для перегляду трансляції потрібно зареєструватися. Крім того, гру можна переглянути на каналі Сетанти у сервісі MEGOGO. Також матч із 15-хвилинною затримкою транслюватиме телеканал "2+2".

Стартові склади

Зоря: Мацапура – Данченко, Батагов, Імереков, Вантух – Назарина, Чурко – Крістіан, Нагнойний, Булеца – Кабаєв

Запасні: Сапутін, Жилкін, Бражко, Луньов, Мишньов, Хлань, Михайленко, Безбородько, Сміян, Снурніцин, Алефіренко

Універсітатя Крайова: Лазар – Кепецине, Папп, Рауль Сілва, Банку – Крецу, Матей – Ханка, Рогульїч, Іван – Коліч

Запасні: Русу, Попеску, Ветежелу, Скречу, Кимпану, Баярам, Рівалдіньйо, Вледою, Марковіч, Сала, Данчу

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