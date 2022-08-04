– Мы давно готовились к этой игре. Завтра будет наш первый официальный матч в таком составе.

– Вы некоторое время работали в тренерском штабе донецкого Шахтера под руководством Мирчи Луческу. Спрашивали ли Вы что-нибудь о Заре у него?

– Нет, с ним я не консультировался, потому что он занят подготовкой со своей командой. Я думаю, что сам смогу найти подход к своим новоиспеченным игрокам.

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– Что Вы знаете о румынском футболе в целом и именно о Вашем завтрашнем сопернике?

– Мы посмотрели несколько их последних игр, поэтому я считаю, что работа проделана насущно и команда полностью готова к завтрашнему противостоянию. Знаем, что они играют в комбинационный, атакующий и тактический футбол. Это будет первый матч для Зари после долгого перерыва, мы хотим показать себя как можно лучше, сражаться за положительный результат и выступать только на пользу нашей страны.

– Почему решили присоединиться к футбольному клубу Заря в такое тяжелое время?

– Я уже работал в Украине, потому знаю футбол страны. Здесь много перспективных футболистов, заслуживающих место в стартовом составе. В Украине идет война, и это негативно повлияло на футбол, но Заря участвует в еврокубках и было принято решение в пользу развития. Есть желание помочь, чтобы не только футболисты играли, но и могли жить со своими семьями в мире в своей стране.

– У Вас в команде много молодых игроков, среди которых только один иностранец, бразилец Кристиан. Не составит ли это трудностей для хорошей игры в еврокубках?

– Возраст игроков не может быть решающим критерием, чтобы говорить о квалификационном уровне команды. У нас очень талантливая молодежь, которая горит желанием играть и если брать футбольную тематику, то такой состав имеет преимущество, потому что молодые игроки прибавляют темп и эмоции на тренировке. Если рассматривать последний месяц нашей работы, то команда только добавляет и молодой состав не является проблемой для нас, – цитирует Ван Леувена официальный сайт луганского клуба.

Матч Заря – Университатя Крайова начнется 4 августа в 20:30. Игра состоится в польском Люблине.

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