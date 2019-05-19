Заря – Шахтер: онлайн-видеотрансляция чемпионского матча "горняков" – как это было

Заря принимала Шахтер в центральном поединке 29-го тура Украинской Премьер-лиги. Составы и онлайн-видеотрансляция матча – в этой новости на сайте "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Заря – Шахтер начался в 17:00 по киевскому времени. Победа обеспечивала команде Паулу Фонсеки досрочное чемпионство. Даже в случае ничьей отрыв "горняков" от Динамо составлял бы 9 очков за 3 тура до окончания чемпионата.

Заря – Шахтер – видео гола

Впрочем, Шахтер добыл максимальный результат и досрочно стал чемпионом Украины. Единственный гол в активе Жуниора Мораес уже на 11-й минуте игры.

Заря – Шахтер: прямая видеотрансляция матча УПЛ 19.05.2019

Заря – Шахтер: стартовые составы команд

Заря: Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко – Силас, Арвеладзе – Караваев, Хомченовский, Леднев – Будковский

Запасные: Чуваев, Литвин, Кочергин, Лунев, Кабаев, Громов, Чайковский

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Маркос Антонио – Веллингтон Нем, Тайсон, Коваленко – Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Дентиньо, Тете, Соломон, Патрик, Кайоде