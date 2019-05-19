Зоря – Шахтар: онлайн-відеотрансляція чемпіонського матчу "гірників" – як це було

Зоря приймала Шахтар у центральному поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція матчу – у цій новині на сайті "Футбол 24".
Матч та
онлайн-трансляція Зоря – Шахтар розпочався о 17:00 за київським часом. Перемога забезпечувала команді Паулу Фонсеки дострокове чемпіонство. Навіть у разі нічиєї відрив "гірників" від Динамо складав би 9 очок за 3 тури до завершення чемпіонату.
Зоря – Шахтар – відео гола
Втім, Шахтар здобув максимальний результат та достроково
став чемпіоном України. Єдиний гол в активі Жуніора Мораєса вже на 11-й хвилині гри.
Зоря – Шахтар: пряма відеотрансляція матчу УПЛ 19.05.2019
VIDEO
Зоря – Шахтар: стартові склади команд
Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Білий, Михайліченко – Сілас, Арвеладзе – Караваєв, Хомченовський, Лєднєв – Будківський
Запасні: Чуваєв, Литвин, Кочергін, Луньов, Кабаєв, Громов, Чайковський
Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Маркос Антоніо – Веллінгтон Нем, Тайсон, Коваленко – Мораєс
Запасні: Шевченко, Матвієнко, Дентінью, Тете, Соломон, Патрік, Кайоде