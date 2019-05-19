Зоря – Шахтар: онлайн-відеотрансляція чемпіонського матчу "гірників" – як це було

Зоря приймала Шахтар у центральному поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція матчу – у цій новині на сайті "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Зоря – Шахтар розпочався о 17:00 за київським часом. Перемога забезпечувала команді Паулу Фонсеки дострокове чемпіонство. Навіть у разі нічиєї відрив "гірників" від Динамо складав би 9 очок за 3 тури до завершення чемпіонату.

Зоря – Шахтар – відео гола

Втім, Шахтар здобув максимальний результат та достроково став чемпіоном України. Єдиний гол в активі Жуніора Мораєса вже на 11-й хвилині гри.

Зоря – Шахтар: пряма відеотрансляція матчу УПЛ 19.05.2019

Зоря – Шахтар: стартові склади команд

Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Білий, Михайліченко – Сілас, Арвеладзе – Караваєв, Хомченовський, Лєднєв – Будківський

Запасні: Чуваєв, Литвин, Кочергін, Луньов, Кабаєв, Громов, Чайковський

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Маркос Антоніо – Веллінгтон Нем, Тайсон, Коваленко – Мораєс

Запасні: Шевченко, Матвієнко, Дентінью, Тете, Соломон, Патрік, Кайоде