Заря – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ – неожиданности от тренеров

Звезда принимает Шахтер в центральной игре 23-го тура УПЛ. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 14:00. Команда Скрипника занимает третье место, отставая от "горняков" на 16 очков. В первой части чемпионата Украины дончане одержали две минимальные победы, хотя до последнего счет оставался равным. Шахтер все свои вопросы в УПЛ практически решил, а вот победа в Вольфсбурге открывает путь в четвертьфинал Лиги Европы. Впрочем, ответный матч ЛЕ перенесен из-за коронавируса, поэтому Каштру может обойтись и без большой ротации.

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Заря – Шахтер: смотреть матч онлайн – трансляция УПЛ 15 марта 2020

Довольно неожиданно Трубин меняет капитана "горняков" Пятова в воротах. В защите Матвиенко вспомнит прошлое, выходя на место левого защитника, поскольку Исмаили травмирован. Скрипник выпускает легкое нападение. Основной центрфорвард Перович оказался в запасе. Юрченко и Леднева рисуют не в центре, а на флангах атаки.

Заря: Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Юрченко, Кочергин, Леднев – Хомченовский, Кабаев

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Алан Патрик, Майкон – Марлос Коноплянка, Тайсон – Мораес

Заря – Шахтер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ 15 марта 2020