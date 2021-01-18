Бывший вингер Зари Паулинью сменил болгарский чемпионат на более теплый и экзотический.

Кхорфаккан на своем официальном сайте объявил о трансфере Паулинью из болгарского клуба Левски.

Динамо заинтересовано в трансфере экс-форварда Зари Паулинью, – СМИ

Вингер перебрался в ОАЭ, где подписал полноценный контракт. Соглашение с Кхорфакканом рассчитано на полтора года. О сумме сделки официально не сообщается, но, по данным Transfermarkt, она составила 300 тысяч евро.

Напомним, футболист выступал за луганский клуб в течение 2016-2018 годов и успел сыграть 48 матчей (4 гола и 5 ассистов). Отметим, ранее СМИ сообщали об интересе к игроку от Динамо.

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