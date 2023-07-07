Заря продлила контракты с двумя важными игроками
Заря активно работает над тем, чтобы сберечь свои кадры.
В своих соцсетях луганский клуб официально объявил о пролонгации соглашений с двумя игроками. Защитник Богдан Бутко и полузащитник Вячеслав Чурко продолжат выступать в составе Зари.
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Оба игрока присоединились к луганчанам в прошлом году. Чурко провел за Зарю 18 матчей, в которых забил два гола и оформил три ассиста. Бутко сыграл в 25 матчах и отличился четырьмя результативными действиями.
Напомним, что недавно Заря получила нового главного тренера. Клуб в следующем сезоне будет играть под руководством сербского наставника Ненада Лалатовича.
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