Зоря активно працює над тим, щоб зберегти свої кадри.

У своїх соцмережах луганський клуб офіційно оголосив про пролонгацію угод з двома гравцями. Захисник Богдан Бутко та півзахисник В'ячеслав Чурко продовжать виступати у складі Зорі.

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Обидва гравці приєдналися до луганчан торік. Чурко провів за Зорю 18 матчів, в яких забив два голи та оформив три асисти. Бутко зіграв у 25 матчах і відзначився чотирма результативними діями.

Нагадаємо, що нещодавно Зоря отримала нового головного тренера. Клуб в наступному сезоні буде грати під керівництвом сербського наставника Ненад Лалатовіч.

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