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Зоря попрощалась з тренерським штабом Вернидуба та ветераном УПЛ

18:18 971 Читать на русском
Зоря попрощалась з тренерським штабом Вернидуба та ветераном УПЛ
В'ячеслав Чечер / Фото ФК Зоря

Зоря здійснила кадрову чистку у тренерському штабі та команді.

Луганський клуб не став продовжувати співпрацю з 38-річним захисником В'ячеславом Чечером та голкіпером Олегом Чуваєвим, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Також "чорно-білі" попрощались із тренерським штабом екс-наставника луганців Юрія Вернидуба. Клуб покинули Ігор Фокін, Олександр Ногін, Олександр Грицай та Валерій Михайленко.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіонату України Зоря посіла четверту сходинку турнірної таблиці.

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Теги
В'ячеслав Чечер В'ячеслав Чечер Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Олег Чуваєв Олег Чуваєв
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