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Заря подпишет Фонсеку бесплатно, – FootballHub

16:15 62 Читати українською
Заря подпишет Фонсеку бесплатно, – FootballHub
Фернанду Фонсека / IOL

Луганская Заря не будет обновлять собственный трансферный рекорд, поскольку защитник Порту Фернанду Фонсека переедет в Украину бесплатно.

Звезда не будет платить 2,5 млн евро за переход 21-летнего португальца, уверяет FootballHub.

Заря просматривает форварда из Габона

По информации издания, луганчане получат Фонсеку бесплатно. Это будет полноценный переход, а не аренда с дополнительными условиями. О трансфере должны официально объявить на следующей неделе.

Фернанду Фонсека является воспитанником Порту, но за первую команду "драконов" сыграл лишь 1 матч. В сезоне 2018/19 он играет в португальской Сегунде за дубль Порту (3 поединка), а предыдущий сезон провел в аренде за Эшторил.

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Трансферы Заря Заря Порту Порту Трансферы чемпионата Украины Фернанду Фонсека Фернанду Фонсека
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