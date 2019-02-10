Заря подпишет Фонсеку бесплатно, – FootballHub

Луганская Заря не будет обновлять собственный трансферный рекорд, поскольку защитник Порту Фернанду Фонсека переедет в Украину бесплатно.

Звезда не будет платить 2,5 млн евро за переход 21-летнего португальца, уверяет FootballHub.

Заря просматривает форварда из Габона

По информации издания, луганчане получат Фонсеку бесплатно. Это будет полноценный переход, а не аренда с дополнительными условиями. О трансфере должны официально объявить на следующей неделе.

Фернанду Фонсека является воспитанником Порту, но за первую команду "драконов" сыграл лишь 1 матч. В сезоне 2018/19 он играет в португальской Сегунде за дубль Порту (3 поединка), а предыдущий сезон провел в аренде за Эшторил.