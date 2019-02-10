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Зоря підпише Фонсеку безкоштовно, – FootballHub

16:15 491 Читать на русском
Зоря підпише Фонсеку безкоштовно, – FootballHub
Фернанду Фонсека / IOL

Луганська Зоря не оновлюватиме власний трансферний рекорд, оскільки оборонець Порту Фернанду Фонсека переїде в Україну безкоштовно.

Зоря не платитиме 2,5 млн євро за перехід 21-річного португальця, запевняє FootballHub.

Зоря переглядає форварда з Габону

За інформацією видання, луганці отримають Фонсеку безкоштовно. Це буде повноцінний перехід, а не оренда з додатковими умовами. Про трансфер мають офіційно оголосити вже наступного тижня.

Фернанду Фонсека є вихованцем Порту, але за першу команду "драконів" зіграв лише 1 матч. У сезоні 2018/19 він грає в португальській Сегунді за дубль Порту (3 поєдинки), а попередній сезон провів в оренді за Ешторіл.

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