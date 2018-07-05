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Заря подпишет бразильского форварда

11:37 156 Читати українською
Заря подпишет бразильского форварда
Рафаэль Силва / ФК Заря

Луганская Заря нашла усиление для атакующей линии. Вскоре контракт с клубом подпишет бразилец Рафаэль Силва.

22-летний нападающий успешно прошел медосмотр и вскоре подпишет контракт, сообщает официальный сайт Зари.

Накануне Рафаэль Силва прибыл в Запорожье, чтобы уладить последние формальности перед оформлением перехода. Форвард играл на родине за малоизвестные Луверденсе (32 матча, 5 мячей) и Асосиасао Атлетика Понте-Прета (14 поединков, 2 гола), а также японскую Албирекс Ниигату. Кроме позиции центрального нападающего, Силва также может сыграть правого и левого вингера.

Ранее руководитель луганчан Юрий Вернидуб рассказал, что Заря планирует подписать двух легионеров. После подписания контракта Рафаэль Силва должен присоединиться к новой команде на сборах в Словении.

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Трансферы Рафаэль Силва Рафаэль Силва Заря Заря Трансферы чемпионата Украины
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