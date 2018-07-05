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Зоря підпише бразильського форварда

11:37 718 Читать на русском
Зоря підпише бразильського форварда
Рафаель Сілва / ФК Зоря

Луганська Зоря знайшла підсилення для атакувальної лінії. Незабаром контракт із клубом підпише бразилець Рафаель Сілва.

22-річний нападник успішно пройшов медогляд і невдовзі підпише контракт, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Напередодні Рафаель Сілва прибув до Запоріжжя, щоб залагодити останні формальності перед оформленням переходу. Форвард грав на батьківщині за маловідомі Луверденсе (32 матчі, 5 м'ячів) і Асосіасао Атлетіка Понте-Прета (14 поєдинків, 2 голи), а також японську Албірекс Ніїґату. Крім позиції центрального нападника, Сілва також може зіграти правого та лівого вінгера.

Раніше керманич луганців Юрій Вернидуб розповів, що Зоря планує підписати двох легіонерів. Після підписання контракту Рафаель Сілва має приєднатися до нової команди на зборах у Словенії.

Теги
Трансфери Рафаель Сілва Рафаель Сілва Зоря Зоря Трансфери чемпіонату України
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