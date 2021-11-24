Главный тренер луганцев Виктор Скрипник определился с когортой игроков, которые смогут реабилитироваться за домашний разгром от "волков" в третьем по силе евротурнире.

Как известно, завтра, 25 ноября, Заря сыграет свой поединок 5-го тура группового этапа Лиги конференций против Ромы. Сегодня в 10:00 луганчане вылетели в Рим – путешествие в Италию продлится два с половиной часа, сообщает официальный сайт украинской команды.

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На игру Виктор Скрипник взял 20 футболистов. После прибытия команда отправится в гостиницу, а в 19:30 на арене Стадио Олимпико состоится традиционная предматчевая пресс-конференция. Тренировка стартует в 20:00 на этом же стадионе.

На поединок против Ромы Заря отправилась следующим составом:

Вратари: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин.

Защитники: Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Имереков, Игорь Снурницын, Жуниньо.

Полузащитники: Артем Громов, Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан.

Нападающие: Александр Гладкий, Аллахяр Сайядманеш, Реймонд Овусу, Даниил Алефиренко, Шахаб Захедитабар, Владислав Кабаев.

Напомним, поединок между итальянской и украинской командами начнется в 22:00.

К слову, в своем последнем матче Рома в Серии А испортила дебют Андрею Шевченко, одолев Дженоа (2:0), а Заря в УПЛ уступила Львову (1:2).

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