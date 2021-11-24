Головний тренер луганців Віктор Скрипник визначився з когортою гравців, які матимуть змогу реабілітуватися за домашній розгром від "вовків" у третьому за силою євротурнірі.

Як відомо, завтра, 25 листопада, Зоря зіграє свій поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги конференцій проти Роми. Сьогодні о 10:00 луганці вилетіли у Рим – подорож до Італії триватиме дві з половиною години, повідомляє офіційний сайт української команди.

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На гру Віктор Скрипник взяв 20 футболістів. Після прибуття команда вирушить до готелю, а о 19:30 на арені Стадіо Олімпіко відбудеться традиційна предматчева прес-конференція. Тренування стартує о 20:00 на цьому ж стадіоні.

На поєдинок проти Роми Зоря вирушила наступним складом:

Воротарі: Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін.

Захисники: Віталій Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Імереков, Ігор Снурніцин, Жунінью.

Півзахисники: Артем Громов, Єгор Назарина, Дмитро Хомченовський, Сергій Булеца, Ловро Цвєк, Крістіан.

Нападники: Олександр Гладкий, Аллахяр Сайядманеш, Реймонд Овусу, Даниїл Алефіренко, Шахаб Захедітабар, Владислав Кабаєв.

Нагадаємо, поєдинок між італійською та українською командами розпочнеться о 22:00.

До слова, у своєму останньому матчі Рома у Серії А зіпсувала дебют Андрію Шевченкові, здолавши Дженоа (2:0), а Зоря в УПЛ поступилась Львову (1:2).

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