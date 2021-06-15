Луганский клуб работает над усилением в летнее межсезонье. Новичками стали сразу два игрока Динамо.

Сергей Булеца и Ахмед Алибеков присоединились к Заре на правах аренды из Динамо, информирует официальный сайт "мужиков". Контракт с обоими рассчитан на два года.

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Заметим, Булеца прошедшие два сезоне провел в аренде в СК Днепр-1. В кампании 2020/21 Сергей сыграл 22 матча на клубном уровне, где успел отметиться пятью голами и тремя ассистами.

Алибеков, в свою очередь, прошлый сезон провел в российской Уфе, где имел мало игровой практики – только 208 минут в трех поединках.

К слову, киевляне в УПЛ финишировали первыми, Заря же заняла третье место.

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