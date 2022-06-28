Заря с большой задержкой подтвердила прощание с главным тренером Виктором Скрипником и его штабом.

Луганчане сделали соответствующую публикацию на официальном сайте только сегодня (28 июня), хотя еще 9 июня стало известно, что специалист возглавит Ворсклу. Формально контракт истекает 30 июня.

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Скрипник возглавлял Зорю последние три года, дважды становился бронзовым призером УПЛ и выходил в финал Кубка Украины. Сокращенный сезон 2021/22 его подопечные завершили на четвертой строчке и завоевали право играть в квалификации Лиги конференций. Ворскла финишировала пяткой и также будет выступать в этом турнире.

Ожидается, что новым тренером Зари станет 52-летний нидерландец Патрик ван Леувен, в свое время руководивший академией Шахтера.

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