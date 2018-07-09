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Заря одолела Чукарички

21:48 44 Читати українською
Заря одолела Чукарички
Заря продолжает подготовку к новому сезону / Фото: ФК Заря

Луганская Заря переиграла сербский клуб Чукарички со счетом 3:1 в рамках подготовки к новому сезону.

Звезда продолжает подготовку к новому сезону в Словении. Луганчане выиграли свой третий контрольный поединок на сборах.

Сегодня Заря оказалась сильнее Чукарички – 3:1. Отмечались Тимчик и Кочергин (дубль).

Заря: Фелипе (Чуваев 46), Силас (Гордиенко 46), Арвеладзе (Тимчик 65), Чеберко (Литвин 65), Караваев (Эль-Буаззати 65), Хомченовский (Шалфея 65), Кочергин (Каменюка 65), Опанасенко (Фаупала 65 ), Прийма (Харатин 46), Сваток (Силва 65), Вернидуб (Чечер 65).

Контрольный матч:

Заря – Чукарички 3:1

Голы: Кочергин, 27 Кочергин, 50, Тимчик, 77.

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