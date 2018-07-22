Заря одержала волевую победу над Мариуполем

На гол Чурка с пенальти на старте первого тайма подопечные Юрия Вернидуба ответили голами Гордиенка и Караваева.

Честь открытия чемпионата Украины 2018/2019 досталась нынешним представителям УПЛ в Лиге Европы – Заре и Мариуполю. Погода в Запорожье, однако, не давала больших надежд на динамичный футбол, ведь стояла огромная жара и духота. За первымм бутылками воды команды потянулись уже через 10 минут игры.

Первый тайм не впечатлил яркими эпизодами. Заря в основном имела полумоменты, а Мариуполь вообще ничего не создал – однако именно подопечные Александра Бабича вышли вперёд. На 8-й минуте, после подачи Зари со штрафного Худжамов забрал мяч и быстро ввёл его в игру, а Мишньов принял его и на скорости вошел в штрафную –там против него и сфолил Каменюка. Чурко подошел к точке и уверенно реализовал 11-метровый.

Заря имела шанс отыграться. Так, на 26-й минуте Кочергин разогнал контратаку по центру и отдал в штрафную под удар Караваеву, но его удар с острого угла парировал Худжамов. На 37-й минуте Караваев получил мяч на дальней штанге после рикошета и пробил с нескольких метров в штангу, хотя арбитр все равно увидел в этом эпизоде ​​офсайд (которого не было). Наконец, на 42-й Гордиенко пробивал головой метров с десяти, но Худжамов спокойно забрал мяч.

Второй тайм Заря начала намного лучше. Подопечные Юрия Вернидуба взвинтили темп игры и уже через пять минут их позиционная атака принесла успех: Кочергин классно оибграв соперника в центре поля и отдал на Караваева, а тот прошел по флангу и навесил в штрафную на Гордиенко. Артем классно сложился в воздухе и мощно пробил головой в дальний угол – 1:1!

Заря могла забивать еще несколько мячей. На 55-й минуте Кочергин после паса Хомченовского вышел один на один, но лайнсмен показал офсайд (который выглядел очень сомнительно), через одну минуту Караваев упал в чужой штрафной в борьбе с Демири (пенальти не поставили), а ещё через одну Громов вышел один на один – впрочем, здесь бригада арбитров зафиксировала железный офсайд. На 70-й минуте новичок луганчан Рафаэль да Силва едва не забил первым касанием до мяча, получив передачу на дальней штанге и пробив мимо ворот. У Мариуполя даже намёков на такие моменты не было – только большое количество угловых и позиционная игра.

В конце концов, давление Зари привело к забитому мячу уже тогда, когда на это уже никто не надеялся. На 84-й минуте позиционная атака Зари, казалось, захлебнулась, и Быков решил сбросить мяч головой своему голкиперу. Именно в этот момент его подловил Караваев, который перехватил мяч и забил в пустые ворота – 2:1! Это был победный мяч.

Арбитр финального свистка зафиксировал волевую победу Зари. Таким образом, луганчане набрали 3 очка и на ближайшие несколько часов возглавили турнирную таблицу УПЛ. Мариуполь сейчас с нулем в графе очков находится в аутсайдерах – впрочем, это только первый тур.

Чемпионат Украины 2018/2019, 1-й тур

Заря – Мариуполь – 2:1

Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 84 – Чурко, 9 (пен)