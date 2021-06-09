Игроки первой команды наслаждаются последней неделей отпуска, а 15 июня должны собраться на тренировочной базе в Запорожье, информирует официальный сайт луганчан.

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В начале запланирован медосмотр и втягивающий сбор, который продлится до 23 июня. В течение этого периода подопечные Скрипника проведут один спарринг, а затем стартует зарубежный сбор в Турции (24 июня – 14 июля). Кроме Зари, пока только две команды УПЛ нашли возможность проводить подготовку в другой стране – Динамо (Швейцария) и Шахтер (Австрия).

Напомним, в прошлом сезоне луганчане финишировали третьими в чемпионате и дошли до финала Кубка Украины. Ориентировочная дата начала нового розыгрыша УПЛ – 25 июля.

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