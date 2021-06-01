"Я не знаю, останется ли Бондаренко в Мариуполе на следующий сезон. Сейчас я знаю, что на сборы с Шахтером поедут Очеретько, Бондаренко, Танковский и Сикан.

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Это целая группа основных игроков нашей команды. Поэтому все будет зависеть от того, кто вернется в Мариуполь. От этого будем отталкиваться", – заявил главный тренер азовцев Остап Маркевич в интервью Sport.ua.

Добавим, что Бондаренко с 8 голами стал лучшим бомбардиром Мариуполя в прошлом сезоне. Молодой хавбек даже получил дебютный вызов в сборную Украины, однако на поле пока не выходил.

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