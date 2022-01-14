Український захисник Олег Данченко продовжить кар'єру у Зорі, повідомляє офіційний сайт луганського клубу. 27-річний оборонець підписав з "мужиками" орендну угоду терміном на 1,5 року з правом викупу.

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Нагадаємо, Данченко – вихованець запорізького Металурга. Професіональну кар'єру розпочав у хмельницькому Динамо. Далі були Чорноморець, Шахтар і вояж у Росію (Анжи, Єнісей, Рубін, Уфа).

У січні 2021 року за 1 млн євро перебрався в АЕК, де не зміг себе зарекомендувати, зігравши всього 11 матчів у сезоні 2020/21. У поточній кампанії він лише один раз потрапив у заявку першої команди, але не зіграв жодної хвилини і був переведений у дубль. Контракт Данченка з АЕКом діє до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює українця в 1,2 млн євро.

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