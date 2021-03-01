Заря объявила о подписании очередного форварда
14:27 - Читати українською
Луганский клуб продолжает работу на трансферном рынке.
Еще одним новичком Зари стал ганский форвард Рэймонд Овусу, сообщает официальный сайт луганского клуба.
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18-летний нападающий заключил с украинским клубом контракт сроком на 2 года.
Овусу – воспитанник футбольной академии Голд Кост (Гана). Выступал в футбольном клубе Азоква Депортиво на правах аренды.
Напомним, Заря после 16-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 29 очков.
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