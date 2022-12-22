Заря и Кривбасс проведут сборы в Турции по соседству с российскими клубами
21:58 - Читати українською
Сразу два украинских клуба определились с местом проведения зимних сборов.
Заря и Кривбасс оказались среди клубов, которые примут участие в сборе в Турции, сообщает агентство Enda Tour.
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Не обошлось без негативного момента – там будут тренироваться российские Ленинградец и Акрон (Тольятти). Также на сборах будут казахский Актобе, Динамо Тбилиси, узбекский Навбахор, латвийская Вальмиера, ереванский Пюник и Олимпик из Ташкента.
Добавим, что Заря по итогам первого круга занимает 4 место в УПЛ с 28 очками после 15 туров, тогда как Кривбасс на восьмой строчке с 18 пунктами в активе.
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