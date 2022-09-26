Экс-голкипер Динамо Владислав Кучерук может продолжить карьеру в Заре, сообщает Zaryalg.com.

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23-летний вратарь находится на просмотре в луганской команде, а накануне отыграл один тайм в спарринге против Колоса.

Напомним, Кучерук – воспитанник Динамо, однако не сыграл за главную команду ни одного матча. Сезон 2020/21 провел в аренде в Колосе. Летом 2021-го покинул "бело-синих" и трудоустроился в Черноморце. Зимой 2022-го попрощался с одесситами и до сих пор оставался без клуба.

К слову, в 2019 году Кучерук стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины, которой тогда руководил Александр Петраков. На турнире он сыграл один поединок против Колумбии в четвертьфинале (1:0). Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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