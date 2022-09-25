Колос и Заря продлили серию товарищеских поединков украинских клубов во время международной паузы. Читайте отчет о матче и смотрите видеообзор игры на Футбол 24.

Товарищеские матчи

Колос – Заря – 1:0

Гол: Милько, 31

Колос еще в первом тайме имел классный момент, но защитник луганцев смог выбить мяч с линии ворот. На 31 минуте ковалёвцы забили единственный гол во встрече – Милько замкнул подачу с углового.

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Заря перед перерывом могла сравнять счет, а во втором тайме Русину не дал забить голкипер, справившись с ударом головой в упор. В итоге Колос отпраздновал победу во встрече.

Добавим, что ковалёвцы уже 30 сентября сыграют с Металлистом 1925 в рамках УПЛ, а Заря 2 октября будет принимать дома Кривбасс.

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