Заря и Маккаби Тель-Авив сыграли в четвертом туре группового раунда Лиги конференций 2023/24. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Поединок начался крайне неудачно для Зари – уже на 7-й минуте Лукассен принял мяч спиной к воротам и пробил пяткой мимо Турбаевского. В середине первого тайма Перец удвоил преимущество, забежав в штрафную между защитников Зари, и без проблем головой замкнул навес Захави.

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Он же оформил дубль в конце первого тайма, на этот раз замкнув подачу Милсона. Заря пыталась отыграться и забила на 57 минуте, но гол Мичина отменили после просмотра VAR. Алефиренко все же забил гол престижа, но на большее Заря не сподобилась.