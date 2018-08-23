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Заря – РБ Лейпциг: стартовые составы на матч Лиги Европы

20:10 92 Читати українською
Заря – РБ Лейпциг: стартовые составы на матч Лиги Европы
Заря – РБ Лейпциг: стартовые составы на матч Лиги Европы

Луганская Заря и немецкий РБ Лейпциг встречаются в плей-офф квалификации Лиги Европы. Стали известны стартовые составы команд.

Юрий Вернидуб и Ральф Рангник определились, кто с первых минут начнет поединок между украинской и немецкой командами.

Заря – РБ Лейпциг: анонс матча Лиги Европы

Заря: Луис Фелипе – Твмчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Харатин, Силас – Караваев, Леднев, Хомченовский – Рафаэль.

РБ Лейпциг: Мвого – Ляймер, Орбан, Конате, Саракки – Брума, Демме, Ильзанкер, Мюкиле – Матеус Кунья, Вернер.

Отметим, что матч Заря – РБ Лейпциг начнется в 21:30 на запорожской Славутич-Арене. Текстовую онлайн-трансляцию поединка читайте на "Футбол 24".

Заря – РБ Лейпциг: прогноз на матч Лиги Европы

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
до матча
53
мин
РБ Лейпциг
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Лига Европы Заря Заря Заря - РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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