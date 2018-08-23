Заря – РБ Лейпциг: стартовые составы на матч Лиги Европы

Лига чемпионов — 18:01 523
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"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через Аякс
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Пеллегрини готовит изменения в стартовом составе Вест Хэма: Ярмоленко может получить свой шансАнглия — 16:53 222
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"Відкриваю очі після операції і не вірю – це ж Ребров!" Футболіст з АТО – про вірші Нігояна і бронежилет Аміни ОкуєвоїИнтервью — 16:00 311
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Хацкевич: Гармаш в центре поля создавал большинство для АяксаЛига чемпионов — 15:23 570
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