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Зоря – РБ Лейпциг: стартові склади на матч Ліги Європи

20:10 3326 Читать на русском
Зоря – РБ Лейпциг: стартові склади на матч Ліги Європи
Зоря – РБ Лейпциг: стартові склади на матч Лги Європи

Луганська Зоря і німецький РБ Лейпциг зустрічаються у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Стали відомі стартові склади команд.

Юрій Вернидуб і Ральф Рангнік визначилися, хто зі стартових хвилин розпочне поєдинок між українською і німецькою командами.

Зоря – РБ Лейпциг: анонс матчу Ліги Європи

Зоря: Луїс Феліпе – Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Харатін, Сілас – Караваєв, Лєднєв, Хомченовський – Рафаель.

РБ Лейпциг: Мвого – Ляймер, Орбан, Конате, Сараккі – Брума, Демме, Ільзанкер, Мюкіле – Матеус Кунья, Вернер.

Відзначимо, що матч Зоря – РБ Лейпциг розпочнеться о 21:30 на запорізькій Славутич-Арені. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку читайте на "Футбол 24".

Зоря – РБ Лейпциг: прогноз на матч Ліги Європи

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Зоря - РБ Лейпциг: Четвер 23 серпня 2018

Зоря
до матчу
32
хв
РБ Лейпциг
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Теги
Ліга Європи Зоря - РБ Лейпциг Зоря Зоря РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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