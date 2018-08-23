Зоря – РБ Лейпциг: стартові склади на матч Ліги Європи

Луганська Зоря і німецький РБ Лейпциг зустрічаються у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Стали відомі стартові склади команд.

Юрій Вернидуб і Ральф Рангнік визначилися, хто зі стартових хвилин розпочне поєдинок між українською і німецькою командами.

Зоря – РБ Лейпциг: анонс матчу Ліги Європи

Зоря: Луїс Феліпе – Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Харатін, Сілас – Караваєв, Лєднєв, Хомченовський – Рафаель.

РБ Лейпциг: Мвого – Ляймер, Орбан, Конате, Сараккі – Брума, Демме, Ільзанкер, Мюкіле – Матеус Кунья, Вернер.

Відзначимо, що матч Зоря – РБ Лейпциг розпочнеться о 21:30 на запорізькій Славутич-Арені. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку читайте на "Футбол 24".

Зоря – РБ Лейпциг: прогноз на матч Ліги Європи