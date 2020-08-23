toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОРСКЛА - РУХ

Заря и СК Днепр-1 могут сменить транслятора

19:45 - Читати українською
Заря и СК Днепр-1 могут сменить транслятора
Заря и СК Днепр-1 / Фото ФК Заря

Сразу два клуба УПЛ размышляют над сменой телеканала для трансляции своих матчей.

В лагере Зари и СК Днепр-1 рассматривают возможность прекратить сотрудничество с "Медиа 1+1", сообщает meta-ratings.

"ПроФутбол" ушел на вынужденные каникулы – будущее программы зависит от позиции Динамо

По информации источника, клубы консультируются с УПЛ относительно перехода на телеканалы Футбол 1/2/3. В прошлом сезоне домашние поединки днепровской и луганской команды транслировал 2+2.

Напомним, недавно "Медиа 1+1" объявил о приостановке трансляции программы "Профутбол", назвав такой шаг творческими каникулами.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ

blog_ava
Матвиенко в Наполи – Шахтер повесил ценник на ведущего защитника
09:57
8561
Теги
Заря Заря Футбол 1 Канал 2+2 СК Днепр-1 СК Днепр-1
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
29
мин
ПСЖ
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?