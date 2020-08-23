Заря и СК Днепр-1 могут сменить транслятора

Сразу два клуба УПЛ размышляют над сменой телеканала для трансляции своих матчей.

В лагере Зари и СК Днепр-1 рассматривают возможность прекратить сотрудничество с "Медиа 1+1", сообщает meta-ratings.

"ПроФутбол" ушел на вынужденные каникулы – будущее программы зависит от позиции Динамо

По информации источника, клубы консультируются с УПЛ относительно перехода на телеканалы Футбол 1/2/3. В прошлом сезоне домашние поединки днепровской и луганской команды транслировал 2+2.

Напомним, недавно "Медиа 1+1" объявил о приостановке трансляции программы "Профутбол", назвав такой шаг творческими каникулами.

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