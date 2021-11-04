Заря – ЦСКА София: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Заря принимает ЦСКА София в 4 туре Лиги конференций. Стартовые составы и ссылка на онлайн трансляцию матча – в этой новости на Футбол 24.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА Заря – ЦСКА София начнётся в 19:45. Видеотрансляция пройдет на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Заря – ЦСКА София: анонс матча Лиги конференций
Стартовые составы
Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын – Хомченовский, Цвек – Сайядманеш, Булеца, Лунёв – Шахаб
Запасные: Сапутин, Жилкин, Жунинью, Гладкий, Кристиан, Алефиренко
ЦСКА София: Бузатто – Турицов, Маттей, Лам, Мазику – Йомов, Юга, Жеферсон, Вилдсхут – Кэри, Кайседо
Запасные: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Дончев, Ахмедов, Мухар, Галабов
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