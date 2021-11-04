Зоря – ЦСКА Софія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій
Зоря приймає ЦСКА Софія у 4-му турі Ліги конференцій. Стартові склади та посилання на онлайн трансляцію матчу – в цій новині на Футбол 24.
Матч 4-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА Зоря – ЦСКА Софія розпочнеться о 19:45. Відеотрансляція зустрічі пройде на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Зоря – ЦСКА Софія: анонс матчу Ліги конференцій
Стартові склади
Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Снурніцин – Хомченовський, Цвек – Сайядманеш, Булеца, Луньов – Шахаб
Запасні: Сапутін, Жилкін, Жунінью, Гладкий, Крістіан, Алефіренко
ЦСКА Софія: Бузатто – Туріцов, Маттей, Лам, Мазіку – Йомов, Юга, Жеферсон, Вілдсхут – Кері, Кайседо
Запасні: Євтімов, Варела, Бе, Чатаковіч, Крастєв, Дончєв, Ахмедов, Мухар, Галабов
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