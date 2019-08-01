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ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ

Зоря – Будучность: стартові склади на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

17:55 213 Читать на русском
Зоря – Будучность: стартові склади на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
Зоря – Будучность: стартові склади на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Зоря побореться із чорногорською Будучностю в матчі-відповіді за вихід у 3-й раунд кваліфікації Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Зоря – Будучность розпочнеться о 19:00. Телетрансляція поєдинку відбудеться на каналі "2+2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Зоря – Будучность: анонс матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду ЛЄ

У першому матчі підопічні Віктора Скрипника здобули впевнену виїзну перемогу з рахунком 1:3.

Стартові склади

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна – Луньов, Іванісенія, Кочергін – Лєднєв – Хомченовський, Громов

Запасні: Шевченко, Каменюка, Михайліченко, Кабаєв, Білий, Чайковський, Арвеладзе

Будучность: Драгоєвіч – Джуріч, Міліч (к), Болєвіч, Стоїльковіч – Мірковіч, Божовіч, Терзіч – Перовіч, Грбіч, Міїч

Запасні: Радовіч, Вукчевіч, Рогановіч, Раїчковіч, Вучіч, Бойовіч, Зарубіца

Переможець пари Зоря – Будучность буде сіяним у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, Маріуполь – несіяним

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