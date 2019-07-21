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Победитель пары Заря – Будучность будет сеяным в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, Мариуполь – несеянным

14:15 119 Читати українською
Победитель пары Заря – Будучность будет сеяным в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, Мариуполь – несеянным
Артем Громов / Getty images

Стал известен посев команд Лиги Европы перед жеребьевкой 3-го раунда квалификации.

 

Пара Заря – Будучность попала в группу 5 и будет сеяной. Соответственнно соперником победителя этого противостояния может стать кто-то из несеяных команд этой группы.

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Несеянные в группе 5:

Трабзонспор
Утрехт – Зрински
ЦСКА – Осиек
Люцерн – Клаксвик
Бней-Иегуда
Гонвед – Университатя Крайова

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Мариуполь будет несеяным в группе 3 и получит теоретически более сильного соперника.

Сеяные в группе 3:

Вулверхэмптон – Крузейдерс
Легия – КуПС
Гент – Виторул
Митьюлланд
АЗ – Хекен

Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы состоится завтра, 22 июля. Начало в 15:00.

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Заря Заря Мариуполь Мариуполь Будучность Будучность Лига Европы Главное Заря - Будучность
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