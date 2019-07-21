Победитель пары Заря – Будучность будет сеяным в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, Мариуполь – несеянным

Стал известен посев команд Лиги Европы перед жеребьевкой 3-го раунда квалификации.
Пара Заря – Будучность попала в группу 5 и будет сеяной. Соответственнно соперником победителя этого противостояния может стать кто-то из несеяных команд этой группы.
Заря – Будучность: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Несеянные в группе 5:
Трабзонспор
Утрехт – Зрински
ЦСКА – Осиек
Люцерн – Клаксвик
Бней-Иегуда
Гонвед – Университатя Крайова
Будучность: экспресс-представление соперника Звезды в Лиге Европы во главе с тренером, который разгромно проигрывал Украины
Мариуполь будет несеяным в группе 3 и получит теоретически более сильного соперника.
Сеяные в группе 3:
Вулверхэмптон – Крузейдерс
Легия – КуПС
Гент – Виторул
Митьюлланд
АЗ – Хекен
Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы состоится завтра, 22 июля. Начало в 15:00.