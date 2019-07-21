Победитель пары Заря – Будучность будет сеяным в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, Мариуполь – несеянным

Стал известен посев команд Лиги Европы перед жеребьевкой 3-го раунда квалификации.

Пара Заря – Будучность попала в группу 5 и будет сеяной. Соответственнно соперником победителя этого противостояния может стать кто-то из несеяных команд этой группы.

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Несеянные в группе 5:

Трабзонспор

Утрехт – Зрински

ЦСКА – Осиек

Люцерн – Клаксвик

Бней-Иегуда

Гонвед – Университатя Крайова

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Мариуполь будет несеяным в группе 3 и получит теоретически более сильного соперника.

Сеяные в группе 3:

Вулверхэмптон – Крузейдерс

Легия – КуПС

Гент – Виторул

Митьюлланд

АЗ – Хекен

Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы состоится завтра, 22 июля. Начало в 15:00.