Заря – Рома: Фаворов констатировал заряд уверенности перед поединком Лиги конференций
Защитник луганской Зари Денис Фаворов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций против итальянской Ромы.
"Как спортсмен ты всю жизнь мечтаешь и работаешь, чтобы добраться до матчей такого уровня, ведь это топовый чемпионат и соперник. Хотим проверить себя и сыграть как можно лучше.
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Безусловно, нас радуют последние результаты, но мы плохо начали выступления в нашей лиге, у нас были неудачные матчи, поэтому игры с Черноморцем и СК Днепр-1 как раз тот момент, что добавляет уверенности.
Такая сильная команда и топовый тренер, все прекрасно знают их игру на высоком уровне. Мы все в ожидании этого поединка, чтобы на фоне такой интересной и сильной команды проявить свои профессиональные качества.
Мы готовились в обычном режиме, как это происходит обычно. Некоторые вопросы нам тренерский штаб подскажет и объяснит, на что нам стоит дополнительно обратить внимание, и мы должны будем это показать на поле", – приводит слова Фаворова официальный сайт клуба.
Напомним, что матч Заря – Рома состоится в Запорожье в четверг, 30 сентября. Начало поединка в 19:45.
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