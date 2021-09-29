"Несколько лет назад я играл против Зари в декабре, и вы можете представить, какими были условия. Теперь же они хорошие, я еще не видел поле, но с ним все в порядке. Температура идеальна.

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Мы смотрели их матчи в Лиге Европы, против Будё-Глимта и топовые матчи в Украине. Не знаю, поменяют ли они что-нибудь завтра, но обычно они играют в довольно трудолюбивые 4-4-2, это очень организованная команда. Будет сложно, но мы постараемся победить. Они могут создать нам проблемы с организацией игры.

Какая мотивация играть в Лиге конференций? Она есть всегда. Я предпочел бы победу в Лиге чемпионов, но мы играем в Лиге конференций и должны попытаться выиграть ее. Текущая задача – победить завтра.

В любой стране сейчас у каждой команды есть потенциал и организация. Говорить о больших отличиях, как было прежде, невозможно. У меня есть опыт игр в Украине. С Ромой это будет 4-й случай и победа здесь никогда легко не давалась. С Интером мы победили на последних минутах, с Челси была ничья, с Юнайтед мы победили 1:0.

На матч с Зарей мы должны выйти с полной концентрацией. Легко завтра не будет. Менять много игроков я не намерен. Некоторым исполнителям нужен отдых, другим следует проявить себя. Мы – сильная команда и хотим победить", – цитирует Моуринью Tuttomercatoweb.

Напомним, что матч Заря – Рома состоится в Запорожье в четверг, 30 сентября. Начало поединка в 19:45.

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