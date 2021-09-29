"Кілька років тому я грав проти Зорі в грудні, і ви можете уявити, якими були умови. Нині ж вони хороші, я ще на бачив поле, але з ним усе гаразд. Температура ідеальна.

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Ми дивилися їхні матчі в Лізі Європи, проти Буде-Глімта та топові матчі в Україні. Не знаю, чи змінять вони щось завтра, але зазвичай вони грають у доволі працелюбні 4-4-2, це дуже організована команда. Буде складно, але ми прагнемо перемогти. Вони можуть створити нам проблеми організацією гри.

Яка мотивація грати в Лізі конференцій? Вона є завжди. Я надав би перевагу перемозі в Лізі чемпіонів, але ми граємо в Лізі конференцій та повинні спробувати виграти її. Поточне завдання – перемогти завтра.

У будь-якій країні зараз кожна команда має потенціал та організацію. Говорити про великі відмінності, як було колись, неможливо. Я маю досвід ігор в Україні. З Ромою це буде 4-й випадок, і перемога тут ніколи легко не давалося. З Інтером ми перемогли на останніх хвилинах, з Челсі була нічия, з Юнайтед ми перемогли 1:0.

На матч із Зорею ми повинні вийти з повною концентрацією. Легко завтра не буде. Міняти багато гравців я наміру не маю. Деяким виконавцям потрібен відпочинок, іншим варто проявити себе. Ми – сильна команда і хочемо перемогти", – цитує Моурінью Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, що матч Зоря – Рома відбудеться у Запоріжжі в четвер, 30 вересня. Початок поєдинку о 19:45.

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